Тернопільська міська рада оголосила нові закупівлі наземних роботизованих комплексів та іншого обладнання для ЗСУ

Тернопільська міська рада продовжує підтримку ЗСУ, реагуючи на запити фронту та забезпечуючи військових сучасною технікою для надійного зв’язку, автономної роботи й ефективного виконання завдань.

Цього тижня, зокрема, розпочались процедури закупівлі для придбання:

двох комплектів наземного роботизованого комплексу «Мураха-Mini» або еквівалент на загальну вартість 1 046 000,00 грн;

чотирьох комплектів комплексу безпілотного наземного роботизованого «Тарган 200» або еквіваленту на загальну вартість 1 407 613,72 грн;

легкового автомобіля, що був у використанні очікуваною вартістю 2 014 966,00 грн.

Ця техніка допоможе нашим захисникам упевнено виконувати покладені на них завдання. Загальна сума закупівель складає 4 468 579,72 грн.