ТЕРМІНОВО! Поліція розшукує чоловіка, який може бути причетний до смертельної ДТП в Почаєві

Працівники поліції встановлюють місцеперебування Штуки Ігоря Анатолійовича, 1999 року народження, жителя села Великі Млинівці, який може бути причетним до смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася в місті Почаїв Кременецького району.

29 січня близько 22:30 на автодорозі Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка, а саме в Почаєві, водій автомобіля AUDI A6 (державний номер ВО 7640 ЕА) здійснив наїзд на пішохода. Чоловік від отриманих травм загинув на місці події.

Після ДТП кермувальник залишив автомобіль та покинув місце пригоди.

Поліція звертається до громадян із проханням надати будь-яку інформацію, яка може допомогти у встановленні обставин трагедії та місцеперебування особи, ймовірно причетної до ДТП.

Телефони для повідомлень: (096) 596 18 38, (0352) 27 13 29.