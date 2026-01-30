«Світло молитви в темряві війни»: у Тернополі вшанували пам’ять загиблих Героїв

Кожної останньої п’ятниці місяця біля меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України» у парку імені Тараса Шевченка відбувається поминальний молебень. У такі дні не лише вшановується пам’ять усіх загиблих Героїв, а й поіменно згадуються уродженці Тернополя, які віддали свої життя за свободу, незалежність і майбутнє України саме цього місяця.

Сьогодні о 9:00 знову зібралися рідні та близькі полеглих Героїв, військовослужбовці, представники влади та громадськості, працівники апарату Тернопільської обласної ради і її комунальних підприємств, Тернопільської обласної військової адміністрації та її структурних підрозділів, Тернопільської міської ради, небайдужі тернополяни та гості нашого міста на панахиду «Світло молитви в темряві війни».

Пам’ять загиблих воїнів та мирних жителів, які стали жертвами війни, вшанували хвилиною мовчання.

Священнослужителі відправили поминальний молебень за спокій душ усіх загиблих. У скорботній тиші прозвучали імена Героїв, які полягли у січні, починаючи з 2014 року, – кожне з них – як нагадування про ціну нашої свободи.

Присутні поклали квіти до стели «Воїнам, загиблим за волю України» і запалили лампадки на знак незгасної пам’яті, шани й глибокої вдячності тим, хто став на захист України і віддав за неї життя.

Пам’ять про загиблих Героїв житиме в серцях, у молитвах і в щоденній боротьбі за Україну, про яку вони мріяли.