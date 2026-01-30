Слідчі Тернопільщини завершили розслідування щодо жительки Бережан, обвинуваченої в умисному вбивстві

Слідчі поліції Тернопільської області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 53-річної жительки Бережан, яку обвинувачують у вбивстві жінки та замаху на умисне вбивство співмешканця, вчинені на ґрунті ревнощів з особливою жорстокістю. Жінці інкримінують ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України.

Подія трапилася 16 липня 2025 року близько 23:00. У полі поблизу села Посухів виявили 37-річну місцеву жительку з термічними опіками. Медики стверджували, що у потерпілої було уражено близько 90% тіла. Жінку госпіталізували, однак 18 липня від отриманих травм вона померла.

Поліцейські встановили, що до злочину причетна 53-річна жителька Бережан. Трагедії передував конфлікт на ґрунті ревнощів, а після цього фігурантка облила бензином жінку та чоловіка. Співмешканець підозрюваної зазнав численних опіків, однак зумів утекти з місця події. Отримані ним тілесні ушкодження експерти віднесли до середнього ступеня тяжкості. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

Слідчі, зібравши достатньо доказів, скерували обвинувальний акт до суду, який, відповідно до чинного законодавства, вирішуватиме її подальшу долю.