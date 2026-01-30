На дорогах Тернопільщини працює 50 одиниць техніки

З початку доби, переважно у центральній та південній частині області, спостерігались опади снігу та мокрого снігу.

Підрядні організації оперативно приступили до розчищення та посипки проїзної частини. Було задіяно близько 50 одиниць техніки та 86 працівників.

Наразі, на території області опади припинились. Температура повітря 1°– 5° морозу.

“Дорожні бригади та техніка продовжують працювати. Триває розчищення від снігу автобусних зупинок та пішохідних зон“, – йдеться у службі відновлення.

Концентруємо увагу на забезпеченні належного водовідведення: очищаємо лотки та водоприймачі від снігу, залишків піщано-соляних сумішей та сміття.