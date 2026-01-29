Понад 4,5 млн грн було виплачено постраждалим тернополянам завдяки небайдужим мешканцям громади

Враховуючи надзвичайну ситуацію, яка склалася внаслідок воєнних дій російської федерації на території Тернопільської міської територіальної громади, а саме – через ракетну атаку 19.11.2025, в Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) 19 листопада було відкрито спеціальний рахунок для надходження благодійних коштів – «Допомога постраждалим тернополянам внаслідок ракетної атаки 19 листопада 2025 року».

З дня відкриття рахунку до благодійної допомоги долучилися представники влади, бізнесу, українські виконавці та сотні небайдужих тернополян. 10 тернопільських суб’єктів господарювання та юридичних осіб перерахували 100 000,00 грн і більше на загальну суму понад 2,2 млн грн. Серед них:

– Гладкий Я.М. – 100 000,00 грн;

– ТОВ «Ексімп Транс» – 100 000,00 грн;

– ТОВ «Видавництво «Школярик» – 100 000,00 грн;

– Порохняк Юрій Зіновійович – 247 100,00 грн;

– ТОВ «ФЮЧЕР ПРОЦЕСІНГ Україна» – 250 000,00 грн;

– ПП Литвин Петро Мирославович – 100 000,00 грн;

– ПАТ «Тернопільський молокозавод» – 1 000 000,00 грн;

– Бігун Назарій Богданович – 110 000,00 грн;

– Яремко Марта Андріївна – 100 000,00 грн;

– Сеник Михайло Васильович – 173 820,00 грн;

Щиро дякуємо усім підприємцям та підприємствам які проявили підтримку, небайдужість і людяність у цей непростий для міста час.

Працівники Тернопільської міської ради та комунальних підприємств і організацій також долучилися до допомоги постраждалим, перерахувавши загалом 615 183,55 грн. Серед них: працівники відділу технічного нагляду перерахували 50 000,00 грн, працівники управління соціальної політики – 68 932,75 грн.

Також працівники комунального підприємства «Тернопільелектротранс» перерахували 100 000,00 грн.

До благодійної допомоги долучились й релігійні організації, перерахувавши понад 400 000, 00 грн. Ще більше 500 000, 00 грн надійшло на спеціальний рахунок від команди українського виконавця YAK TAK.

Всього від 19 листопада 2025 року на рахунок надійшло 4 640 712, 94 грн, з них використано:

– 400 000 грн на лікування восьми мешканців громади, які перебували у тяжкому стані в лікувальних закладах внаслідок атаки (по 50 тисяч гривень кожному). Згідно з висновком відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення, таку допомогу на лікування було виділено для трьох дітей та п’яти дорослих.

– 600 000 грн для надання грошової допомоги 12-ом власникам (співвласникам) квартир, чиї помешкання повністю згоріли внаслідок ракетної атаки 19 листопада 2025 року на вулиці 15 Квітня, 31 (по 50 тисяч гривень кожному). Кошти були спрямовані на допомогу в очищенні, ремонті та відновленні обгорілих і пошкоджених житлових приміщень.

– 3 580 000 грн виплачено 358 власникам (співвласникам) квартир, чиї помешкання зазнали значних пошкоджень (по 10 тисяч кожному). Кошти власникам (співвласникам) пошкоджених квартир були перераховані після опрацювання поданих документів та на підставі актів обстеження спеціальної комісії з метою додаткового соціального захисту постраждалих та часткової компенсації збитків, завданих воєнними діями на території громади. Кошти, зокрема, отримали власники (співвласники) квартир за адресами:

– вул. 15 Квітня, 7, 9, 15, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 43;

– вул. Василя Стуса, 4, 10;

– вул. Київська, 9, 11-Б;

– вул. Сергія Корольова, 2;

– вул. Симона Петлюри, 10.

Всього з благодійного рахунку використано 4 580 000 грн. Залишок коштів (60, 712 грн) буде використаний на інші запити від мешканців будинків, що були пошкоджені внаслідок ракетно-дронової атаки.

Нагадаємо, у Тернопільській міській раді створено гарячу лінію для надання консультацій громадянам, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ракетної атаки російської федерації 19 листопада – 097 613 59 80.