32 тисячі пляшок сурогату: під Тернополем ліквідували підпільний горілчаний завод

Цех з виготовлення підакцизних товарів “працював” на Тернопільщині. Спільники організували його роботу в підвальному приміщенні у домоволодінні одного з фігурантів. В учасників злочинної групи поліцейські провели серію санкціонованих обшуків та оголосили їм про підозру.

Підпільну фабрику з виготовлення горілчаних виробів заблокували оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ГУНП в Тернопільській області.

Організатором протиправного бізнесу виявився 56-річний мешканець Тернопільського району, який у підвалі свого будинку налагодив виробництво фальсифікованого алкоголю. Він залучив до своєї діяльності чотирьох чоловіків, які безпосередньо змішували компоненти та розливали отриманий сурогат у скляну тару. Після розливу виготовленого виробу спільники клеїли на пляшки етикетки відомих торгових марок, а на горловину заздалегідь підроблені марки акцизного податку. Фасували контрафактну продукцію у поліетиленові ящики.

Продукцію реалізовували на території області. Вартість товару була різною і залежала від бренду підробки.

За оперативною інформацією, за майже рік злочинного промислу ділки виготовили та збули понад 32 тисячі пляшок горілки різних торгових марок з підробленими марками акцизного податку на загальну суму близько 2 мільйонів гривень.

Поліцейські провели у фігурантів кілька десятків санкціонованих обшуків під час яких вилучили: знаряддя для виготовлення контрафактної продукції, фальсифікований товар, з підробленими марками акцизного податку, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки.

Слідчі поліції оголосили спільникам про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України). Крім цього організатору підпільного бізнесу інкриміновано ще й ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України, а саме – незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збут підроблених марок акцизного податку. За вчинене змовники понесуть кримінальну відповідальність.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.