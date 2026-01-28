Затверджено титульний список з ремонту житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської громади на 2026 рік

На черговому засіданні виконавчого комітету затверджено титульний список з ремонту житлового фонду на умовах співфінансування на 2026 рік.

Відповідно до рішення, у цьому році заплановано виконати ремонт покрівель у чотирьох багатоквартирних будинках, ремонт і заміну внутрішньобудинкових інженерних мереж та елементів обладнання за чотирма адресами, ремонт ліфтів у чотирьох багатоповерхівках та інші роботи капітального характер ще за трьома адресами.

Згідно з титульним списком, заплановано також провести ремонт та реконструкцію мереж електропостачання на вул. Листопадовій, 7 та ремонт прибудинкових територій за адресами:

вул. Володимира Великого, 5 (тротуар);

вул. Пилипа Орлика, 3 (прибудинкова + тротуар);

вул. Івана Франка, 23;

міжбудинковий заїзд на просп. Злуки, 1 – вул. Текстильна, 2.

Рішення прийняте з метою виконання та оплати робіт з ремонту житлового фонду на умовах співфінансування за рахунок видатків спеціального фонду місцевого бюджету, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», враховуючи рішення міської ради від 19.12.2025 № 8/54/31 «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2026 рік», Програму розвитку житловокомунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджену рішенням міської ради від 13.12.2024 № 8/45/32 «Про затвердження Програм».