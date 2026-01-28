Ще 10 військовослужбовців з Тернополя отримають допомогу на лікування та реабілітацію

Сьогодні, 28 січня, на засіданні виконавчого комітету прийняли рішення про виділення одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які потребують реабілітації та лікування.

Згідно із документом, ще 10 захисників отримають по 15 000 гривень, а загальна сума виплат становить 150 000 грн. У 2025 році таку допомогу вже отримали 622 військовослужбовців з Тернополя. А з початку 2026 року – 41 військовий.

Отримати матеріальну допомогу можуть тернопільські військові, які брали участь у бойових діях чи забезпечували оборону країни, отримали травми, поранення, контузії або інші ушкодження й потребують медичної допомоги.

Для подачі документів необхідно звернутись до відділу звернень Тернопільської міської ради (м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6, 1 поверх) у будні дні. Додаткову інформацію надає відділ по роботі з ветеранами війни та пільговими категоріями управління соціальної політики за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8. Телефон для довідок: (067) 395-88-62.