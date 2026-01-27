Як знайти фахівця із супроводу у своїй громаді: онлайн або офлайн

Скільки б сервісів, програм і можливостей не створювалося для ветеранів та ветеранок, вони не будуть працювати, якщо про них не знатимуть. Поруч має бути людина, яка не лише розповість про можливості, а й допоможе зорієнтуватися та скористатися ними. Саме тому в Україні активно розширюється мережа фахівців із супроводу, які забезпечують підтримку від першого звернення до результату.