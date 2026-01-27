Як знайти фахівця із супроводу у своїй громаді: онлайн або офлайн

Скільки б сервісів, програм і можливостей не створювалося для ветеранів та ветеранок, вони не будуть працювати, якщо про них не знатимуть. Поруч має бути людина, яка не лише розповість про можливості, а й допоможе зорієнтуватися та скористатися ними. Саме тому в Україні активно розширюється мережа фахівців із супроводу, які забезпечують підтримку від першого звернення до результату.
Знайти фахівця, який працює найближче до вас, дуже просто. Є два шляхи — онлайн і наживо. Обирайте той, який зручніший саме вам.
Онлайн — через “Ветеран Pro” у “Дії”:
1. Відкрийте застосунок “Дія”
2. Перейдіть у розділ “Сервіси” → “Ветеран Pro”
3. Оберіть опцію “Пошук фахівця”
4. Введіть ПІБ (якщо шукаєте конкретного фахівця) або область і громаду, де хочете отримати послугу
5. Натисніть “Застосувати”
6. Ознайомтеся з переліком доступних фахівців — із номером телефону, електронною поштою та інформацією про установи, де вони працюють.
Після звернення обов’язково залиште відгук — поставте оцінку, натиснувши “Поділитися враженнями”. Це допомагає відстежувати якість роботи та покращувати рівень послуг.
Наживо — через підрозділи ветеранської політики.
Фахівця із супроводу можна знайти й через підрозділ з питань ветеранської політики у вашому регіоні. Там допоможуть зорієнтуватися в програмах підтримки та підкажуть фахівця, який супроводжуватиме вас на наступних етапах.
До фахівців із супроводу можна звертатися не лише з конкретними проблемами. Це також може бути:
– базова психологічна підтримка;
– інформування про можливості навчання, працевлаштування й розвитку;
– пошук ветеранських спільнот та просторів підтримки, де можна поспілкуватися з однодумцями зі схожим досвідом або просто відпочити.
Більше покрокових інструкцій, сервісів і послуг для ветеранів, ветеранок та їхніх родин — на https://veteranpro.gov.ua/