Слідчі поліції Чортківщини оголосили підозру місцевому жителю за вчинення наркозлочинів

Фігуранту інкримінують незаконне зберігання та збут канабісу а також надання приміщення для незаконного вживання наркотичних речовин.

У ході оперативних заходів співробітники Чортківського управління поліції отримали інформацію про те, що місцевий житель, 1972 року народження, здійснює реалізацію заборонених речовин а також перетворив власне помешкання на наркопритон. Документуючи злочинну діяльність чортківчанина, поліцейські встановили його причетність до більше десятка злочинів.

Під час санкціонованого обшуку, проведеного за місцем проживання підозрюваного, було вилучено препарати, які використовувалися для вживання наркотичних речовин.

Фігурантові оголошено підозру за частиною 1 статті 307 та частиною 1 статті 317 Кримінального кодексу України. Санкція – до восьми років позбавлення волі.