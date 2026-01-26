Псевдопрацівник банку ошукав жительку Чортківського району на понад 43 тисячі гривень

Поліцейські Тернопільщини вкотре застерігають громадян від шахраїв, які телефонують під виглядом працівників банківських установ та виманюють гроші, використовуючи страх і довіру людей.

До поліції надійшло повідомлення від жительки одного з сіл Тернопільської області 1981 року народження про те, що вона стала жертвою телефонного шахрайства.

За словами заявниці, їй зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку.

Під приводом «проведення банківських операцій» та «захисту рахунку» співрозмовник переконав жінку виконати певні дії з карткою.

У результаті з банківських карток було незаконно списано 43 100 гривень.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України .

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та обставини злочину.

Поліція нагадує: як уберегтися від «банківських» шахраїв

– Справжні працівники банку ніколи не запитують PIN-код, CVV-код, паролі з SMS або повні реквізити картки.

– Якщо вам телефонують нібито з банку – припиніть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер, вказаний на звороті картки.

– Не переходьте за підозрілими посиланнями та не встановлюйте сторонні додатки на прохання незнайомців.

– У разі підозрілих дзвінків одразу блокуйте картку та повідомляйте банк.

Якщо ви або ваші близькі стали жертвою шахрайства – негайно звертайтеся на спецлінію 102 або до найближчого підрозділу поліції.