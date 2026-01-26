Із 26 січня в закладах освіти Тернопільської громади відновилось навчання

23 січня місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про відновлення освітнього процесу в Тернопільській громаді з понеділка, 26 січня 2026 року.

Рішення прийнято з урахуванням протоколу позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній військовій адміністрації від 23 січня 2026 року №2.

Як проінформували в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради, станом на 23 січня усі заклади освіти Тернопільської громади забезпечені електро-, водо й теплопостачанням, всі комунальні послуги подаються в обсягах, необхідних для повноцінного функціонування будівель закладів освіти. Це стосується як основних корпусів, так і захисних споруд (укриттів), які повністю забезпечені світлом та водою на випадок тривалих повітряних тривог.

Враховуючи вищезазначене, освітній процес у всіх закладах освіти на території Тернопільської громади відновлюється з понеділка, 26 січня 2026 року.

Нагадаємо, з метою забезпечення безперебійного електропостачання та належного утримання майна, на черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про передачу школам і дитячим садочкам Тернопільської міської територіальної громади дизельного палива та бензину А-95 на загальну суму 1,1 млн грн. Ще вісім закладів освіти отримали додаткові генератори.