Сергій Надал передав для потреб 110-ї ОМБр три квадрокоптери DJI Mavic 3T

Міський голова Тернополя Сергій Надал передав для потреб військовослужбовців три квадрокоптери DJI Mavic 3T, які будуть використовуватися батальйоном безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Техніку придбали в межах Програми «Обороноздатність», що передбачає забезпечення підрозділів Збройних сил України сучасними засобами для виконання бойових завдань. Дрони використовуватимуться для розвідки, виявлення позицій противника та коригування вогню.

«Безпілотні системи сьогодні є критично важливими на фронті. Це те, чого найбільше потребують наші військові. Ми передаємо ці квадрокоптери, щоб вони допомагали нищити ворога та берегли життя наших захисників», – зазначив міський голова.

У підрозділі подякували громаді міста за підтримку.

«Від імені всього батальйону та нашого командира висловлюємо щиру подяку Тернопільській громаді та міському голові за постійну допомогу. Ці дрони допоможуть нам ефективніше виявляти і знищувати противника», – сказав представник бригади.