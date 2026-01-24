День Соборності в умовах важких випробувань, але в єдності нашого народу: на Збручі зустрілися мешканці Тернопільської і Хмельницької областей

22 січня, на межі Тернопільської та Хмельницької областей краяни відзначили 107-му річницю проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки — День Соборності України.

Участь в урочистих заходах взяли перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук, заступниця керівника виконавчого апарату Хмельницької обласної ради Тетяна Зеленко, представники місцевих рад і мешканці Тернопільської і Хмельницької областей.

Традиційно на середині моста через річку Збруч колони сусідніх областей обмінялися короваями і об’єднали дві частини Державного Прапора України — як символ єдності українських земель і народу.

Урочисті заходи розпочалися хвилиною мовчання в пам’ять про Героїв, які віддали життя за свободу і незалежність України. Священнослужителі відправили молебень за соборність та єдність українців.

Звертаючись до учасників заходу, перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук наголосив: «Україна відзначає День Соборності в умовах важких випробувань, але з чітким усвідомленням єдності нашого народу. Події останніх років довели: попри проживання у різних регіонах, попри різні досвід і погляди, нас об’єднує спільна мета — зберегти свободу й незалежність нашої держави».

Місце проведення урочистостей обрали невипадково. Саме Збруч у різні історичні періоди був межею, яка розділяла українські землі, а сьогодні став простором зустрічі, єднання та спільної відповідальності за майбутнє держави.

«Сьогодні соборність — це історичне надбання і щоденна взаємодія між людьми, громадами й областями. Зустріч на межі Тернопільської і Хмельницької областей має не лише зміст, а й простір. Саме ця єдність дає нам і всій Україні силу вистояти й рухатися вперед», — підсумував Володимир Болєщук.

Патріотичні пісні у виконанні місцевих колективів наповнили захід атмосферою єдності, вдячності та віри в Україну.