Слідчі поліції повідомили про підозру за наркозлочини двом жителям Кременеччини

На Тернопільщині правоохоронці викрили двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до незаконного обігу наркотичних засобів. Заходи з викриття провели працівники Кременецького районного відділу поліції спільно з оперативниками управління по боротьбі з наркозлочинністю.

Співробітники поліції ще у жовтні минулого року отримали інформацію про те, що жителі району торгують наркотичними засобами. Зібравши достатньо доказів, оперативники на підставі ухвали Кременецького районного суду провели низку санкціонованих обшуків.

У житловому будинку, а також у господарських і підсобних приміщеннях жителя села Залужжя, 1994 року народження, правоохоронці виявили та вилучили поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження, зовні схожою на канабіс, а також пакет із кристалічною речовиною білого кольору.

У помешканні 26-річного жителя Шумська під час обшуків поліцейські знайшли два мішки з канабісом, суцвіття рослин у трьох місткостях – скляній банці, пластиковому відрі та лотку, а також поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною білого кольору.

Після проведення слідчих дій обох чоловіків затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру за частиною 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

