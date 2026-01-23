Понад 1600 замінених вікон: у Тернопільській міській раді відбувся брифінг щодо відновлення пошкоджених будинків після російської атаки

У Тернопільській міській раді відбувся брифінг щодо ходу відновлювальних робіт у житловому будинку на вулиці 15 Квітня, 31, який зазнав значних пошкоджень унаслідок ракетного удару російської федерації 19 листопада.

Нагадаємо, під час ворожої атаки у місті було пошкоджено два багатоквартирних будинки. Будинок на вулиці Василя Стуса, 8 за результатами експертних висновків не підлягав відновленню та був повністю демонтований. Демонтажні роботи вже завершено.

У будинку на вулиці 15 Квітня, 31 внаслідок влучання виникла масштабна пожежа. Найбільших пошкоджень зазнали другий і третій під’їзди: повністю вигоріло 12 квартир, ще 59 квартир отримали різного ступеня пошкодження. Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено понад дві тисячі вікон у навколишніх будинках.

Як повідомив заступник міського голови Владислав Стемковський, відновлення житла розпочали з об’єктів, у яких мешканці мали можливість залишатися або якнайшвидше повернутися до своїх домівок.

«Будинок на вулиці 15 Квітня, 31 є п’ятипід’їзним. Через значні пошкодження мешканці другого та третього під’їздів тимчасово не могли проживати у своїх квартирах. Тому першочергово було ухвалено рішення замінити вікна в будинках, де люди продовжують жити. Відтак станом на 22 січня вже замінено 1672 вікна. Це тривалий і поетапний процес, який включає демонтаж старих конструкцій, проведення замірів, виготовлення та встановлення нових вікон», – зазначив Владислав Стемковський.

Зокрема на вулиці Василя Стуса, 10 замінено 62 вікна, на вул. Василя Стуса, 4 – 4 вікна, на вул. 15 Квітня, 23 – 239 вікон, на вул. 15 Квітня, 25 – 586 вікон, на вул. вул. 15 Квітня, 27 – 324 вікна (ще 9 вікон встановлять згодом).

У постраждалому будинку на вулиці 15 Квітня, 31 вже встановлено 457 вікон. Першочергово відновлено перший та п’ятий під’їзди, куди підведено всі необхідні комунікації. Також завершено відновлення третього під’їзду. Станом на 22 січня там окрім встановлених вікон, відремонтовано місця загального користування та ліфт, відмито фасад і відновлено електропостачання та інші інженерні мережі.

Директор ПП «Благоустрій» Галина Гевко розповіла, що до відновлювальних робіт активно долучилися комунальні служби та волонтери.

«Працівники комунальних підприємств виконали надзвичайно великий обсяг робіт: вивезли значну кількість будівельного сміття, очистили та відмили під’їзди. За допомогою працівників комунальних служб та волонтерів також було очищено 12 квартир, які вигоріли внаслідок пожежі. Вже 25 грудня третій під’їзд був повністю відновлений. Наразі до нього підведені всі комунікації. З міркувань безпеки вода з систем тимчасово злита, однак центральні стояки та труби залишилися неушкодженими. Після ухвалення мешканцями рішення про заселення всі комунікації будуть відновлені в повному обсязі», – повідомила Галина Гевко.

Тривають роботи і в 2 під’їзді. Завтра, 23 січня, там почнуть встановлювати вікна. Зокрема, 136 вікон буде встановлено відповідно до черги.

Також управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради підготувало проєкт відновлення фасадів другого та третього під’їздів із покращенням теплоізоляційних властивостей відповідно до державних будівельних норм. Ці роботи розпочнуться за сприятливих погодних умов.

Нагадаємо, що продовжується і надання фінансової допомоги. Зокрема, 99 власників квартир, непридатних для проживання, у січні 2026 року отримали по 15 000 гривень, 351 власник частково пошкоджених квартир – по 10 000 гривень, а 12 сімей, житло яких повністю згоріло на вулиці 15 Квітня, 31, вже отримали по 50 000 гривень.

Крім того, 394 мешканці громади отримали одноразову допомогу в межах програми швидкого реагування ООН та благодійного фонду «Право на Захист». Родини, у яких є поранені діти, отримають по 11 000 гривень від UNICEF та благодійної організації «SOS Дитячі Містечка». Також 40 сімей з дітьми віком до 18 років отримали допомогу в еквіваленті 400 доларів США. Додатково постраждалі мешканці отримали сертифікати на побутову техніку: 120 сертифікатів – у співпраці з Тернопільсько-Зборівською архиєпархією УГКЦ та ще 20 – за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Мрії збуваються».

Фото: Вулиця 15 Квітня, 31 (відновлений 3-й під’їзд)