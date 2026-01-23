Нікотин без акцизу на блокпосту у Підволочиську виявили працівники поліції у салоні авто місцевого жителя

З метою перевірки військово-облікових документів 22 січня на одному з блокпостів у Підволочиську екіпаж управління патрульної поліції зупинив водія автомобіля BMW.

Втім, поведінка водія викликала підозру у патрульних, бо чоловік помітно нервував та уникав прямих відповідей. Під час поверхневої перевірки авто поліцейські виявили ящик із нікотиновмісними речовинами без марок акцизного податку та жодних дозвільних документів.

На місце події вони одразу викликали поліцейського офіцера громади Підволочиського відділення поліції для належного документування факту правопорушення.

У ході розмови з правоохоронцями з’ясувалося, що за кермом перебував житель Скориківської громади 2002 року народження. Чоловік повідомив, що придбав нікотиновмісну продукцію через інтернет-магазин і заплатив за неї майже 50 тисяч гривень. Фігурант планував перепродувати все на онлайн-платформах .

За фактом виявленого порушення працівники поліції склали на водія адміністративний протокол за частиною 1 статті 164 (провадження господарської діяльності без відповідних дозвільних документів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі всі обставини події з’ясовуються.

Поліція вкотре нагадує, що незаконний обіг підакцизних товарів – це не лише порушення закону, а й потенційна загроза для здоров’я громадян.

Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/nikotyn-bez-aktsyzu-na-blokpostu-u-pidvolochysku-vyiavyly-pratsivnyky-politsii-u-saloni-avto-mistsevoho-zhytelia