Поліцейські Тернопільщини оголосили підозру двом чоловікам, причетним до побиття військовослужбовця ЗСУ в Кременці

21 січня, слідчі Кременецького райвідділу поліції за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури оголосили їм про підозру за ч.2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, інцидент стався 11 січня близько 21:20 у місті Кременець. Після дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля Mitsubishi L200 та квадроцикла між водіями виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

У результаті події потерпілий – військовослужбовець ЗСУ – звернувся за медичною допомогою. Лікарі діагностували у нього тілесні ушкодження обличчя.

Того ж дня поліцейські встановили осіб, причетних до побиття. Ними виявилися двоє місцевих жителів. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження правоохоронці опитали всіх учасників події, свідків та очевидців, опрацювали записи з камер відеоспостереження, а також скерували потерпілого на судово-медичну експертизу для встановлення характеру та тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

На підставі зібраних фактів фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Поліцейські продовжують встановлювати та перевіряти нові обставини, пов’язані з побиттям військового. Після отримання висновків судово-медичної експертизи діям фігурантів буде надано остаточну правову оцінку та прийнято відповідне процесуальне рішення.