Ще 151 військовослужбовець з Тернополя отримає грошову допомогу на спорядження

Одноразову грошову допомогу на забезпечення спорядженням та технічними засобами отримають ще 151 військовий з Тернополя. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету сьогодні, 21 січня.

Згідно із документом, 151 військовослужбовцець отримає по 10 тисяч гривень, а загальна сума виплат становить 1 510 000 грн. Загалом за 2025 рік грошову допомогу на спорядження отримали 3243 захисників. А у 2026 році виплати отримали 253 військових.

Нагадаємо, подати документи Захисники та Захисниці на отримання допомоги можуть у відділі звернень Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Листопадова, 6 (1 поверх) у робочі дні.

За додатковою інформацією та у разі виникнення питань звертайтесь у відділ по роботі з ветеранами війни та іншими пільговими категоріями управління соціальної політики Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Миколи Лисенка, 8, тел. (067)395-88-62.