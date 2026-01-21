Побутовий конфлікт закінчився вбивством: слідчі поліції Тернополя з’ясовують деталі смерті чоловіка

Умисне вбивство слідчі Тернопільського райуправління поліції інкримінують 28-річній тернополянці. Жінка під сварки завдала численні ножові поранення своєму співмешканцю.

Повідомлення про злочин надійшло до поліції вночі 20 січня. Близько другої години медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть 26-річного чоловіка. На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.

Як з’ясували правоохоронці, про подію першою дізналася мати жінки – саме їй донька зателефонувала після конфлікту. Уже вона й викликала екстрені служби.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що загиблий зловживав алкоголем і раніше неодноразово вчиняв насильство щодо співмешканки. 19 січня ввечері між парою знову виникла суперечка. За словами фігурантки, чоловік перебував у стані сп’яніння, поводився агресивно та почав жбурляти в неї пляшками. Під час конфлікту він схопив ніж, однак жінка вихопила його з рук і завдала ним чоловікові численні удари у різні частини тіла. Окрім цього, кілька разів вдарила його металевою трубою.

Після скоєного жінка викинула знаряддя злочину через вікно та поїхала додому. Дорогою зателефонувала матері й розповіла про конфлікт. Судово-медичний експерт під час огляду тіла виявив 13 ножових поранень та інші тілесні ушкодження.

28-річна тернополянка у скоєному зізналася. Наразі вирішується питання про повідомлення їй підозри за частиною першою статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини трагедії з’ясовують слідчі поліції.