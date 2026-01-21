На Тернопільщині кіберполіцейські викрили державного реєстратора у махінаціях із земельними ділянками

Фігурант, 42-річний мешканець Чортківського району, перебуваючи на посаді державного реєстратора, незаконно вніс у Держреєстр зміни до відомостей про право оренди щодо 700 земельних ділянок.

Протиправні дії фігуранта викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області.

Як встановили правоохоронці, посадовець вніс несанкціоновані дані у автоматизовану систему Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме провів державну реєстрацію змін щодо оренди майже 700 земельних ділянок сільськогосподарського призначення. У результаті цього було незаконно змінено дані щодо власника прав оренди.

Слідчі ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до двох років виправних робіт. Досудове розслідування триває.