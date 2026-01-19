У Тернополі шахраї виманили у пенсіонерки 107 тисяч гривень, представившись працівниками поліції

Поліцейські Тернопільщини розслідують черговий випадок телефонного шахрайства, жертвою якого стала літня жінка.

До поліції звернулася 76-річна жителька Тернополя, яка повідомила, що їй зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником поліції та повідомила неправдиву інформацію про те, що донька заявниці нібито перебуває у відділенні поліції та для «вирішення питання» щодо непритягнення її до відповідальності необхідно терміново сплатити гроші.

Перебуваючи у стресовому стані, жінка повірила шахраєві та перерахувала через банківські термінали 107 000 гривень на невідомі рахунки вказані зловмисниками.

За даним фактом розпочато досудове розслідування.

Поліція вкотре наголошує: правоохоронці ніколи не телефонують із вимогами передати чи перерахувати гроші за «вирішення питань» щодо родичів. Це поширена шахрайська схема.

Щоб не стати жертвою злочинців, дотримуйтеся простих правил безпеки:

– якщо вам телефонують і повідомляють про нібито затримання родича – негайно перервіть розмову;

– перетелефонуйте близькій людині особисто та переконайтеся, що з нею все гаразд;

– зателефонуйте на лінію 102 або до найближчого підрозділу поліції та перевірте інформацію;

– не передавайте та не перераховуйте кошти незнайомцям, незалежно від того, ким вони представляються.

Будьте пильними самі та обов’язково попередьте про подібні схеми своїх рідних, особливо людей похилого віку.