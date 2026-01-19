У Тернопільській громаді тривають роботи з очищення доріг від ожеледиці

За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 19 січня на території Тернопільської громади очікується хмарна погода з проясненнями. На дорогах – ожеледиця. Оголошено «жовтий» рівень системи оповіщення.

У ніч з 18 на 19 січня у Тернополі активно проводилися роботи з механізованого очищення доріг. До робіт було залучено спеціальну техніку ТМШРБ «Міськшляхрембуд» та ТзОВ «Техно-Буд-Центр».

Зокрема, 7 одиниць спеціальної техніки ТзОВ «Техно-Буд-Центр» забезпечували утримання центральної частини міста та мікрорайону «Новий Світ», мікрорайонів «Сонячний», «Східний», Промислового району та району Старого Парку, а також мікрорайонів Березовиця, Кутківці, Пронятин, Об’їзної дороги і сіл Тернопільської міської територіальної громади. Спецтехніка здійснювала механізоване посипання проїзних частин піскорозкидачами.

Також 2 одиниці техніки ТМШРБ «Міськшляхрембуд» виконували механізоване очищення та посипання проїзних частин у мікрорайоні «Дружба».

Нагадуємо, що належне утримання дворів і міжбудинкових проїздів у зимовий період є відповідальністю підприємств, які обслуговують житловий фонд міста, та правлінь ОСББ. Прибирання прилеглих територій до закладів торгівлі, громадського харчування, офісів, установ і організацій покладається на відповідних суб’єктів господарювання.

Інтерактивну карту відповідальності за прибирання міста в зимовий період можна переглянути за посиланням.

Фото з адресами, де сніг або ожеледиця прибираються неналежним чином, мешканці Тернопільської громади можуть надсилати у Viber управління муніципальної інспекції за номером 067 447 32 78.