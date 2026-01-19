Міський голова Тернополя передав для потреб захисників три квадрокоптери DJI Mavic 3E

Тернопіль продовжує підтримувати українських військовослужбовців, посилюючи обороноздатність наших захисників сучасною технікою.

Для потреб військових 67 окремої механізованої бригади було передано три квадрокоптери DJI Mavic 3E. Загальна вартість обладнання становить 375 000 гривень. Квадрокоптери були придбані в рамках програми Тернопільської громади «Обороноздатність», що направлена на забезпечення наших військових необхідними ресурсами.

«Така техніка вкрай необхідна нашим захисникам. Нехай добре служить і пришвидшує нашу перемогу», – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.