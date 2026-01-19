230 одиниць вилученої зброї – оперативники Тернопільщини в п’ятірці кращих з протидії злочинам, пов‘язаних з незаконним обігом зброї

За 2025 рік співробітники кримінальної поліції Головного управління Національної поліції Тернопільщини вилучили рекордну кількість зброї, вибухівки та боєприпасів. За підсумками роботи у даному напрямку тернопільські оперативники – в п’ятірці кращих.

За даними управління кримінальної поліції за минулий рік було проведено 68 оперативних закупок та 140 обшуків. У результаті оперативних заходів із незаконного обігу було вилучено 11 автоматів, 7 пістолетів, револьвер, 39 одиниць зброї, переробленої на вогнепальну, 25 одиниць іншої вогнепальної зброї. Серед вилученого також 138 гранат, 8 гранатометів, майже 24 000 набоїв, 47 боєприпасів, 7 кілограмів пороху та 5 кілограмів тротилу.

Наймасштабніше затримання організованої злочинної групу, яка збувала зброю та боєприпаси, оперативники провели в обласному центрі. Тоді у замаскованому схроні поліцейські вилучили цілий арсенал заборонених предметів: 14 корпусів гранат Ф-1, 4 корпуси РГД-5, підствольний гранатомет ГП-25, 10 пострілів ВОГ-25, 18 запалів типу УЗРГМ, саморобний вибуховий пристрій типу «Хатабка», 5 реактивних протитанкових гранат РПГ-22. Усі семеро фігурантів – учасників організованої злочинної групи – отримали підозри.Загалом за минулий рік до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухівки притягнено 80 осіб та зареєстровано 240 кримінальних проваджень.

Поліцейські закликають узаконювати володіння зброєю. На Тернопільщині триває кампанія з декларування зброї, яка дозволяє громадянам легально без притягнення до відповідальності передати на облік або оформити в особисте користування незареєстровану чи знайдену зброю.