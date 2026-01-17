У Тернополі відбулися спортивно-розважальні «Зимові забави» для дітей

15 січня на спортивному майданчику Тернопільського класичного ліцею (вул. Михайла Вербицького, 3) відбувся спортивно-розважальний захід «Зимові забави» для дітей.

Програма заходу передбачала різноманітні активності на свіжому повітрі: зимові ігри, рухливі розваги, катання на санчатах і лижах. Участь у заході сприяла активному дозвіллю дітей, зміцненню їхнього здоров’я та гарному настрою.

Захід пройшов у дружній та позитивній атмосфері, подарувавши дітям яскраві враження, щирі емоції та бажання активно проводити вільний час незалежно від пори року.

Організаторами заходу: Тернопільська міська рада, управління розвитку спорту та фізичної культури та Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.