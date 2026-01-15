У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки жінка залишила новонароджену дівчинку

У четвер, 15 січня, близько 1-ї години до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в під’їзді однієї з багатоповерхівок на вулиці Київській виявили немовля в сумці.

На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку, слідчі, ювенальні поліцейські та працівники інших профільних служб.

Дитину доставили до медичного закладу, де її обстежили лікарі. Медики встановили, що немовля – дівчинка, яка з’явилася на світ за декілька годин до того, як її знайшли. Наразі дитина перебуває в реанімаційному відділенні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розшукують матір дитини, встановлюють можливих свідків та очевидців події, а також опрацьовують записи з камер відеоспостереження з метою з’ясування всіх обставин.

Поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти слідству, просимо повідомити за номером (096) 657- 82 -04, на спецлінію «102» або звернутися до найближчого відділення поліції.

Правоохоронці нагадують: у приймальному відділенні пологового будинку міської лікарні №2 у Тернополі функціонує «Вікно життя», де можна анонімно залишити новонароджену дитину.