Продавали пальне без ліцензії: податківці виявили нелегальну АЗС на Тернопільщині

Контроль за ринком пального – не лише питання наповнення бюджету, а й безпеки та захисту прав споживачів. Саме звернення громадян часто стають важливим сигналом для реагування контролюючих органів.

Так, до Головного управління ДПС у Тернопільській області звернулася громадянка зі скаргою на неможливість розрахуватися платіжною карткою на одній з автозаправних станцій у Тернопільському районі. На підставі звернення податківці провели фактичну перевірку.

У результаті було встановлено, що роздрібна торгівля пальним на АЗС здійснювалася не лише без видачі чеків, але й без наявності відповідної ліцензії.

Виявлений факт став черговим підтвердженням того, що тіньові схеми не лише порушують права споживачів, а й супроводжуються несплатою податків та реалізацією неякісного пального.