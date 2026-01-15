22 одиниці спеціалізованої техніки проводили зимове утримання вулично-дорожньої мережі Тернополя цієї ночі

У Тернопільській громаді тривають роботи з зимового утримання вулично-дорожньої мережі. У ніч із 14 на 15 січня для розчищення доріг від снігу та проведення протиожеледних заходів було задіяно 22 одиниці спецтехніки.

Зокрема, ТзОВ «Техно-Буд-Центр» задіяло 15 одиниць техніки, які працювали в центральній частині міста та мікрорайоні «Новий Світ», на масивах «Сонячний» і «Східний», у Промисловому районі та районі Старого Парку, в Березовиці, Кутківцях, Пронятині, а також на Об’їзній дорозі Тернополя і в селах міської територіальної громади. Проводилося механізоване очищення та посипання проїзних частин піскорозкидачами, оброблення проїзних частин протиожеледними реагентами (ропа), а також підмітання тротуарів і пішохідних зон тракторними щітками та міні навантажувачами Bobcat.

У мікрорайоні «Дружба» зимове утримання здійснювала техніка ТМШРБ «Міськшляхрембуд». Тут працювали 7 одиниць спецтехніки, які виконували механізоване очищення проїзних частин та оброблення їх протиожеледними реагентами (ропа), а також механізоване підмітання доріг і тротуарів тракторними щітками.

Також під час вивезення снігу з вулиць Дениса Січинського та Замкової два автомобілі було примусово переміщено на Майдані Волі. Ще 20 транспортних засобів, із власниками яких вдалося зв’язатися, водії перепаркували добровільно.

Дякуємо тернополянам за розуміння, адже вчасно прибрані автомобілі дозволяють швидше та якісніше очищати вулиці від снігу.

Нагадуємо, що належне утримання дворів і міжбудинкових проїздів у зимовий період є відповідальністю підприємств, які обслуговують житловий фонд міста, та представників ОСББ. Прибирання прилеглих територій до закладів торгівлі, громадського харчування, офісів, установ і організацій покладається на відповідних суб’єктів господарювання.

Інтерактивну карту відповідальності за прибирання міста в зимовий період можна переглянути за посиланням.

Фото з адресами, де сніг прибирають неналежним чином, мешканці Тернопільської громади можуть надсилати у Viber управління муніципальної інспекції за номером 067 447 32 78.