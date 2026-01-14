У Тернопільській громаді 18 одиниць спецтехніки прибирали вулиці від снігу

У Тернополі тривають роботи з прибирання та вивезення снігу. Упродовж ночі з 13 на 14 січня до прибирання вулиць було залучено 18 одиниць спеціалізованої техніки.

Зокрема, ТзОВ «Техно-Буд-Центр» задіяло 10 одиниць техніки, які працювали в центральній частині міста та мікрорайоні «Новий Світ», на масивах «Сонячний» і «Східний», у Промисловому районі та районі Старого Парку, в Березовиці, Кутківцях, Пронятині, а також на Об’їзній дорозі Тернополя і в селах міської територіальної громади. Проводилося механізоване посипання проїзних частин піскорозкидачами, механізоване очищення проїзних частин грейдерами, а також підмітання тротуарів і пішохідних зон тракторними щітками та бобкатами.

У мікрорайоні «Дружба» зимове утримання забезпечувала техніка ТМШРБ «Міськшляхрембуд». Тут працювали 5 одиниць спецтехніки, які виконували механізоване очищення та підмітання проїзних частин, а також підмітання доріг і тротуарів тракторними щітками. Ще 3 одиниці техніки були залучені до вивезення снігу.

Також під час вивезення снігу з території поблизу закладу харчування «Маяк» було примусово переміщено один автомобіль на паркувальний майданчик навпроти. Ще 10 автомобілів, з власниками яких вдалося зв’язатися, були перепарковані добровільно.

Закликаємо тернополян не залишати автівки на узбіччях магістральних вулиць у зимовий період. Це дозволить снігоочисній техніці працювати оперативно та якісно, забезпечуючи безпеку руху для всіх мешканців міста.

Нагадуємо, що належне утримання дворів і міжбудинкових проїздів у зимовий період є відповідальністю підприємств, які обслуговують житловий фонд міста, та представників ОСББ. Прибирання прилеглих територій до закладів торгівлі, громадського харчування, офісів, установ і організацій покладається на відповідних суб’єктів господарювання.

Інтерактивну карту відповідальності за прибирання міста в зимовий період можна переглянути за посиланням.

Фото з адресами, де сніг прибирають неналежним чином, мешканці Тернопільської громади можуть надсилати у Viber управління муніципальної інспекції за номером 067 447 32 78.

Просимо водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг, адже це ускладнює роботу комунальних служб та управителів будинків і перешкоджає ефективному механізованому прибиранню прибудинкових територій і доріг.