Гідна підтримка родин загиблих Героїв – серед пріоритетів у роботі Тернопільської обласної ради

Турбота про родини загиблих захисників України є моральним і соціальним обов’язком усього українського суспільства. Для Тернопільської обласної ради забезпечення гідної підтримки тих краян, чиї рідні віддали життя, захищаючи незалежність, свободу та європейський вибір нашої держави, – є також питанням принципової відповідальності.

Сьогодні голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський разом із першим заступником голови обласної ради Володимиром Болєщуком та заступником голови обласної ради Ігорем Сопелем передали матері загиблого Героя ключі від нового помешкання, що знаходиться на вул. Микулинецькій, 116 Д. Також відбулося підписання акту прийому-передачі документів на квартиру.

Цій важливій події передувала довготривала, грунтовна і злагоджена робота керівництва обласної ради, депутатського корпусу та управління з питань комунального майна та природних ресурсів Тернопільської обласної ради. Завдяки цьому вдалося досягти порозуміння із забудовником і напрацювати рішення, яке відповідає інтересам родин загиблих учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні.

Під час третього пленарного засідання восьмої сесії Тернопільської обласної ради, яке відбулося в червні 2025 року, депутати підтримали внесення змін до інвестиційного договору, що дозволило врегулювати правові та організаційні аспекти.

Підписання акту прийому-передачі житла стало підтвердженням реальних зобов’язань сторін і важливим кроком від тривалих перемовин – до практичної реалізації домовленостей.

Тернопільська обласна рада й надалі триматиме це питання на постійному контролі, адже забезпечення житлом родин загиблих Героїв – не лише виконання прийнятих рішень, а й наш спільний обов’язок перед тими, хто ціною власного життя відстояв право України на незалежний демократичний шлях та європейське майбутнє.