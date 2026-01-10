Спростування недостовірної інформації щодо встановлення пам’ятників військовослужбовцям на Пантеоні Героїв

У засобах масової інформації поширюються статті з приводу вчинення керівником СКП «Ритуальна служба» кримінального правопорушення щодо завищення ним вартості робіт з встановлення пам’ятників загиблим військовим, які поховані на Пантеоні Героїв Тернополя.

В даній ситуації є всі підстави вважати, що вручення підозри керівнику СКП «Ритуальна служба» носить ознаки свідомо сфабрикованої органами прокуратури інформаційної кампанії, спрямованої не на встановлення істини, а на маніпуляцію громадською думкою.

Замість дотримання принципу презумпції невинуватості прокуратура фактично вдалась до публічного таврування посадової особи, використовуючи інформаційний простір як інструмент тиску. Такі дії більше нагадують політичну або адміністративну розправу, ніж процесуальні кроки в межах закону.

У вказаних публікаціях замовчується той факт, що всі роботи та матеріали щодо виготовлення і встановлення пам’ятників на могилах, розташованих на Пантеоні Героїв Тернополя, були виконані та встановлені відповідно до укладених Договорів.

Наведене, зокрема, підтверджується результатами перевірки Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області та Висновком експертизи, які не встановили фінансових порушень, нецільового використання бюджетних коштів чи завданих збитків.

Також особливо показовим є контекст, у якому з’явилася ця «підозра». Слід звернути увагу на зв’язок даної ситуації з інтересами окремої сім’ї, яка наполягає на встановленні індивідуального пам’ятника на могилі свого сина – колишнього працівника прокуратури. Саме цей фактор може пояснювати вибіркову активність та принциповість представників прокурорської системи, яка в даному випадку виглядає не як служіння закону, а як обслуговування приватних інтересів.

Такі дії мають єдину мету – зупинити будівництво Пантеону, що також виражається у вчиненні тиску на підприємців та підрядників, які долучені до будівництва Пантеону, задля того щоб вони відмовилися від проведення робіт та надання послуг, щодо облаштування Пантеону.