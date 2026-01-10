На Тернопільщині презентували унікальну історико-культурну спадщину української діаспори з Канади

У Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини відбулася презентація унікальних матеріалів, переданих Українським Національним Об’єднанням Канади (філія Торонто).

Наприкінці 2025 року музей отримав гуманітарний контейнер із 440 коробками загальною вагою близько 7 тонн, що містить понад 16 500 книг та бібліотечних матеріалів. Серед переданих видань – продукція історичної, культурної та етнографічної тематики, твори української класичної літератури, періодичні видання, а також матеріали з приватних родинних бібліотек представників української діаспори в Канаді.

Особливу наукову та суспільну цінність становлять колекції провідних діячів Організації українських націоналістів – Миколи Плав’юка та Зеновія Книша. Ці матеріали є важливим джерелом для вивчення історії українського визвольного руху ХХ століття та життя українців за кордоном, які десятиліттями зберігали національну ідентичність і працювали задля незалежності України.

Сьогодні ці духовні скарби урочисто презентували широкому загалу.

Участь у заході взяв Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він зазначив, що передані фонди – це не просто масштабне книжкове зібрання, а повернення інтелектуальної спадщини на українську землю, з якої вона знову працюватиме на формування історичної пам’яті та свідомості наступних поколінь.

З вітальним словом звернувся до присутніх і голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський: «У 90-ті побутувала жартівлива думка про те, що справжні українці живуть у Канаді. Так говорили тому, що саме там була найактивніша українська діаспора, яка берегла нашу мову, культуру, літературу та підтримувала полум’я боротьби. Сьогодні ж ми з упевненістю можемо сказати: справжні українці живуть в Україні! Саме тут ми щодня відстоюємо свободу і незалежність нашої держави, свято бережемо культурну спадщину, відновлюємо історичну пам’ять. Водночас українська діаспора залишається нашою надійною опорою, адже такі ініціативи доводять: українська нація єдина, незалежно від кордонів».

Відвідав важливу подію також перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.

З огляду на умови воєнного стану фонди будуть науково опрацьовані після завершення російсько-української війни. До того часу вони зберігатимуться у надійному місці на Тернопільщині з дотриманням усіх необхідних вимог.

Реалізація цього масштабного проєкту стала результатом майже річної співпраці, об’єднаної спільною метою – збереження історичної правди та передання безцінної духовної спадщини наступним поколінням. У час, коли Україна бореться за свою свободу і право на власну історію, такі ініціативи набувають особливого значення.

Передані матеріали є яскравим свідченням глибокого патріотизму української діаспори та її незламного зв’язку з Батьківщиною. Збереження цієї унікальної спадщини є важливим внеском у формування національної пам’яті, зміцнення української ідентичності та утвердження історичної правди. Для Тернопільщини й усієї України ці фонди – цінне наукове, культурне і духовне надбання, яке працюватиме на майбутнє держави навіть у найскладніші часи.