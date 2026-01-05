У Тернополі продовжується відновлення житла та надання допомоги мешканцям після ракетної атаки 19 листопада

У Тернополі продовжується відновлення житлових будинків, освітніх закладів та надання фінансової допомоги постраждалим від ракетної атаки 19 листопада. У період з 29 грудня по 2 січня у будинках на вулицях 15 Квітня та Василя Стуса замінено 1 434 вікна.

У будинку на вул. 15 Квітня, 31 завершено ремонт ліфта та підключено комунікації: мешканці мають електроенергію, газ, тепло та воду. Продовжуються миття фасаду, ремонт сходових кліток та заміна вікон у 2-3 під’їздах.

На вул. Василя Стуса, 8 завершено демонтажні роботи.

У ТЗДОЯС № 9 замінюють внутрішні вікна, встановлюють двері та стелі, фарбують стіни та готують підлогу з ламінату.

Фінансову допомогу отримали постраждалі мешканці:

112 власників квартир, непридатних для проживання, отримали по 15 000 грн на оренду;

328 власників частково пошкоджених квартир – по 10 000 грн;

12 власників квартир, що згоріли на вул. 15 Квітня, 31, – по 50 000 грн на очищення та ремонт;

390 мешканців громади – по 10 800 грн у межах програми швидкого реагування УВКБ ООН та БФ «Право на Захист»;

родини дітей, поранених під час атаки, отримали або отримають по 11 000 грн від UNICEF та «SOS дитяче містечко».

Одноразову допомогу родинам загиблих у розмірі 100 000 грн отримали 35 осіб, вже виплачено 22 родинам.

Також мешканці отримують матеріальну допомогу: роздано сертифікати на пральні машини та холодильники, мікрохвильові печі та чайники. Додатково БФ «Мрії збуваються» передасть ще 20 холодильників.

Тимчасове проживання у прихистку БФ «Карітас» отримують три особи. Комісія обстежила 597 квартир для оформлення державних компенсацій. У закладах охорони здоров’я перебувають четверо постраждалих – троє дорослих та одна дитина.