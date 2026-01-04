Близько 400 подарункових наборів для тернопільських дітей передали благодійники з німецького міста Целль (Мозель)

В рамках співпраці Тернополя з німецьким містом Целль (Мозель) і Благодійним Фондом «Синьо-Жовтий Хрест» (Blau-Gelbes Kreuz e.V. Keln) реалізовано проєкт «Різдвяні пакуночки».

Благодійний проєкт був ініційований мером міста Целль (Мозель) Ганс-Петером Дьопгеном та активно підтриманий усією міською радою, місцевими підприємцями та мешканцями міста.

Завдяки підтримці небайдужих, в рамках акції вдалося сформувати 384 різдвяних пакунки для тернопільських дітей соціально незахищених категорій. До складу святкового набору увійшли: листівка, теплий плед, грілка для рук, зовнішній зарядний пристрій, солодощі, книги, розмальовки, гірлянди тощо.

«Ця різдвяна посилка йде від щирого серця. Вона має принести вам трохи радості, подарувати посмішку і нагадати, що є люди, які вірять у вас, навіть якщо ваші дні часто бувають важкими і сповненими турбот. Ми знаємо, що ви переживаєте те, чого жодна дитина не повинна переживати. Тим більше ми бажаємо вам мати поруч людей, які оточують вас любов’ю, добротою і теплом!», – йдеться у листівці.

Уже найближчим часом різдвяні пакунки будуть передані потребуючим дітям з Тернопільської громади.

Висловлюємо щиру вдячність усім благодійникам з міста Целль (Мозель) та керівництву і волонтерам організації «Синьо-Жовтий Хрест» за постійну підтримку українців у цей нелегкий час.