Звіт про надану допомогу постраждалим від ракетної атаки станом на 26 грудня

У Тернополі продовжується комплексна робота з відновлення житлового фонду та надання підтримки мешканцям, які постраждали 19 листопада від ракетної атаки.

За останніми даними, виконано ряд робіт з відновлення вікон на вулицях 15 Квітня та Василя Стуса. Так, у будинках замінено:

вул. 15 Квітня, 31- 379 вікон,

вул. 15 Квітня, 23 – 268 вікон,

вул. 15 Квітня, 25 – 657 вікон,

вул. 15 Квітня, 27 – 34 вікна,

вул. Василя Стуса, 10 – 62 вікна,

вул. Василя Стуса, 4 – 5 вікон.

Загалом відновлено вже 1 405 вікон. Роботи тривають і всередині будинків. Так, на вул. 15 Квітня, 31 проводиться миття фасаду, відновлено електропостачання, теплопостачання та холодне водопостачання. ПрАТ «Тернопільміськгаз» відновив газопостачання у 3-му під’їзді, тривають роботи з ремонту сходової клітки та ліфта. Заплановано заміну вікон у 2-3 під’їздах, ремонт інженерних мереж та ліфтового обладнання, а також відновлення фасаду.

На вул. Василя Стуса, 8 демонтажні роботи завершено, триває вивезення будівельних конструкцій і благоустрій території.

Щодо фінансової допомоги, мешканці отримують підтримку відповідно до ступеня пошкоджень житла:

112 власників квартир, непридатних для проживання, отримують по 15 000 грн на оренду житла;

329 власників частково пошкоджених квартир отримали по 10 000 грн;

12 власників квартир у будинку на вул. 15 Квітня, 31, житло яких згоріло, отримали одноразову допомогу по 50 000 грн. Кошти будуть спрямовані на очищення, ремонт та відновлення житлових приміщень.

Одноразову допомогу в розмірі 100 000 грн отримали родини 35 загиблих, виплачено 22 родичам. Тимчасове проживання у прихистку БФ «Карітас» наразі забезпечено для 3 осіб.

Комісією обстежено 597 квартир із 636 поданих звернень для оформлення державних компенсацій.

У закладах охорони здоров’я міста перебуває 4 особи – троє дорослих та одна дитина.