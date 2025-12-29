У Тернополі ветерани та ветеранки змагалися у турнірі зі стрільби з лука

У Тернополі відбувся турнір зі стрільби з лука «Зимова влучність». У змаганнях взяли участь 28 учасників із Тернополя та Львова. Зокрема, змагалися ветерани та ветеранки російсько-української війни, а також ветерани АТО/ООС.

Турнір «Зимова влучність» відбувся у КДЮСШ №2 ім. Юрія Горайського серед двох категорій учасників – професіоналів та новачків. Дистанція стрільби становила 10 та 15 метрів. Учасники мали змогу випробувати свою влучність, зосередженість і витримку, а також ознайомитися з можливостями занять стрільбою з олімпійського лука.

Організаторами турніру стали Тернопільська міська рада, управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР і Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.

Подібні турніри зі стрільби з лука Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення планує організовувати і у 2026 році. Тож ветеранів та ветеранок запрошують на тренування, які проводяться щовівторка, щочетверга та щосуботи у КДЮСШ №2 ім. Юрія Горайського.