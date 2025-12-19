Ветерани та пенсіонери органів внутрішніх справ і Нацполіції Тернопільщини отримали відзнаки

20 грудня – День вшанування пенсіонерів та ветеранів системи МВС і Національної поліції України.Сьогодні ми згадуємо працівників органів внутрішніх справ, які заклали фундамент правоохоронної системи України, та шануємо їх внесок у цю справу.Заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький подякував ветеранам за їх багаторічну працю, за те, що багато з них сьогодні захищає Україну чи бере участь у вихованні молодого покоління правоохоронців.

З нагоди Дня вшанування ветерани та пенсіонери органів внутрішніх справ і поліції Тернопільщини отримали подяки, грамоти, пам’ятні подарунки.