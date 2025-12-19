У Тернополі освятили пам’ятний Хрест на місці зруйнованого російськими ракетами будинку

Сьогодні у Тернополі відбулося освячення пам’ятного Хреста на місці будинку на вулиці Стуса, зруйнованого внаслідок російської терористичної атаки 19 листопада.

Вшанувати пам’ять загиблих зібралися представники влади та громадськості. До спільної молитви долучився Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Священнослужителі відправили поминальний молебень та освятили Хрест. Присутні поклали квіти і запалили лампадки на знак скорботи та пам’яті про невинно вбитих.

Згодом на цьому місці планують спорудити меморіальний комплекс.

Трагедія 19 листопада назавжди залишиться болючою раною в серці нашої області і всієї України. Пам’ять про загиблих житиме в молитвах, у тиші запалених лампадок і в нашій спільній відповідальності не дозволити злу бути забутим.