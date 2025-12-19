Шахраї виманюють гроші через підроблену «Безпечну доставку»: два випадки у Тернополі на понад 145 тисяч гривень

Поліція Тернопільщини застерігає громадян від шахрайських схем, пов’язаних із так званою «Безпечною доставкою» на відомому маркетплейсі з використанням шахрайських фішингових посилань.

Лише за один день у Тернополі зафіксовано два аналогічні випадки, внаслідок яких жінки втратили понад 145 тисяч гривень.

Так, до поліції 16 грудня звернулася 52-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що напередодні розмістила оголошення про продаж взуття на сайті маркетплейсу.

З нею зв’язалася невідома особа, яка нібито зацікавилася покупкою та надіслала посилання для оформлення так званої «Безпечної доставки».

Після переходу за фішинговим посиланням та введення банківських даних із картки заявниці було списано 99 800 гривень.

Того ж дня до правоохоронців звернулася ще одна мешканка обласного центру – 35-річна жінка.

Обставини шахрайства були ідентичними: продаж взуття через той самий сайт, «покупець», посилання на «доставку» та шахрайське списання коштів.

У цьому випадку сума збитків склала 45 550 гривень.

Звертаємо увагу: в обох випадках потерпілі самі перейшли за підробленими посиланнями та ввели реквізити своїх банківських карток, що дало шахраям доступ до коштів.

За обома фактами слідчі поліції розпочали досудові розслідування за ст. 190 ч. 4 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Як діє схема шахрайства

– продавець розміщує оголошення на популярному маркетплейсі;

– «покупець»-шахрай пропонує оформити доставку;

– надсилає фішингове посилання, яке лише імітує сайт-сервіс;

– після введення даних картки гроші списуються з рахунку.

Поліція вкотре застерігає:

– не переходьте за посиланнями, які надсилають у месенджерах або SMS;

– не вводьте реквізити банківської картки (номер, CVV-код, PIN-код, коди з SMS);

– пам’ятайте: справжня “Безпечна доставка” оформлюється лише через офіційний сайт або додаток;

– у разі сумнівів – припиняйте спілкування та блокуйте користувача.

Якщо ви стали жертвою або свідком подібних злочинів – негайно звертайтеся на спецлінію 102.

Поліція Тернопільщини закликає громадян бути пильними та не дозволяти шахраям скористатися вашою довірою.