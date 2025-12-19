Безкоштовне харчування для окремих категорій дітей: рішення комісії Тернопільської облради

15 грудня під головуванням депутата Тернопільської обласної ради Оксани Мормуль відбулося засідання постійної комісії з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

Розглянувши подання Тернопільської обласної військової адміністрації і заслухавши інформацію департаменту освіти і науки ТОВА, постійна комісія вирішила рекомендувати Тернопільській обласній раді прийняти рішення, згідно з яким:

Керівникам закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування забезпечити у 2026 році в межах кошторисних призначень безкоштовним харчуванням дітей таких категорій (крім дітей, яким передбачено безкоштовне харчування відповідно до чинного законодавства України):

– дітей, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО, ООС, а також, дітей, чиї батьки у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України виконують свій обов’язок у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;

– дітей, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО, ООС, захищаючи Україну у зв’язку з військовою агресією російської федерації;

– дітей, батьки яких зникли безвісти під час несення військової служби;

– дітей, сім’ї яких перебувають у складних життєвих обставинах;

– дітей, батьки яких беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, пов’язаних із забезпеченням оборони України, захистом безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, при пред’явленні копії довідки (наказу) з військової частини, в якій один із батьків виконує службові (бойові) завдання щодо здійснення вказаних заходів;

– дітей, батьки яких зникли безвісти чи потрапили у полон під час безпосередньої участі у заходах, пов’язаних із забезпеченням оборони України, захистом безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;

– дітей з інвалідністю.

Розглянувши клопотання департаменту освіти і науки ТОВА та заслухавши відповідну інформацію, постійна комісія рекомендувала голові Тернопільської обласної ради погодити штатні розписи установ та закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування.

Депутати розглянули, обговорили та взяли до відома наступну інформацію:

– департаменту освіти і науки ТОВА щодо публічного звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету закладами освіти за дев’ять місяців 2025 року;

– служби у справах дітей ТОВА про публічне звітування головних розпорядників коштів обласного бюджету Тернопільської області за дев’ять місяців 2025 року.

Рекомендували Тернопільській обласній раді затвердити статут Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України у новій редакції за попереднім погодженням департаменту освіти і науки ТОВА відповідно до норм чинного законодавства України та рішень Тернопільської обласної ради.

Також затвердили план роботи постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту на 2026 рік.

Загалом, під час засідання депутати розглянули понад 20 питань, що стосувалися роботи комунальних закладів освіти та прийняли відповідні рішення.