Слідчі поліції Тернопільщини повідомили про підозру чоловіку, який смертельно поранив дружину (оновлено)

Чоловіку, причетному до вбивства дружини в одному із сіл Чортківського району, слідчі поліції оголосили про підозру. Йому інкримінують частину 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Відповідно до висновків судово-медичного експерта, 31-річна потерпіла померла на місці події від гострої крововтрати внаслідок проникного ножового поранення грудей та живота.

Нагадаємо, що інформація про тяжкий злочин надійшла на спецлінію “102” близько другої години ночі 17 грудня. Про ножове поранення матері повідомив неповнолітній син. На місце події виїжджали слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Проте врятувати жінку не вдалося.

За попередніми даними, між подружжям виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час сварки місцевий житель 1988 року народження завдав дружині удар кухонним ножем у ділянку грудної клітки.

На момент трагедії в будинку перебували двоє неповнолітніх дітей. Один із хлопчиків і зателефонував до поліції. Наразі діти перебувають під опікою бабусі.

Підозрюваного затримали відповідно до ст. 208 КПК України. У скоєному він зізнався. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснюють ювенальні прокурори обласної прокуратури. Досудове розслідування триває.