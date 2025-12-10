Поліція з’ясовує обставини смерті жителя Чортківського району

Обгоріле тіло сусіда виявив 8 грудня близько 14:30 житель села Іване-Пусте Чортківського району. Про це чоловік повідомив на спецлінію Борщівського відділення поліції.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та експерти служби надзвичайних ситуацій. У ході перевірки стало відомо, що загиблий – місцевий житель 1968 року народження. Сусіди кажуть, що потерпілий жив сам та зловживав спиртними напоями.

Судово-медичний експерт, який оглядав тіло загиблого, слідів насильницької смерті не виявив. Лише опіки від тління у результаті необережного поводження з вогнем.

Фахівці припускають, що чоловік курив у ліжку і як наслідок – отруївся чадним газом. Так це чи ні стане відомо після проведення розтину. За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.

Поліцейські закликають дотримуватися правил пожежної безпеки. Пам’ятайте, що куріння в ліжку – одна з найпоширеніших причин побутових пожеж із трагічними наслідками. У стані втоми чи алкогольного сп’яніння людина часто засинає з непогашеною цигаркою, яка стає причиною тління постільної білизни та меблів. Навіть невелике загоряння може призвести до отруєння чадним газом, втрати свідомості та смерті ще до того, як полум’я стане помітним для інших.