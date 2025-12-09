Пластуни передали Вифлеємський вогонь миру Тернопільській обласній раді

Вчора представники Тернопільського осередку Національної скаутської організації «Пласт» урочисто передали Вифлеємський вогонь миру першому заступнику голови Тернопільської обласної ради Володимиру Болєщуку, працівникам виконавчого апарату та депутатам обласної ради.

Пластуни традиційно приносять Вогонь у передсвятковий період як символ тепла, надії та єднання. Цьогорічна передача відбулася в атмосфері особливої вдячності та спільної молитви за мир в Україні.

«Дякую пластунам за збереження цієї важливої традиції та за те світло, яке ви сьогодні приносите в нашу установу. Вифлеємський вогонь — це символ Різдва, це іскра добра, єдності й віри. Нехай його тепло зігріє українські родини й наблизить нас до Перемоги», — зазначив Володимир Болєщук.

«Вифлеємський Вогонь Миру» – міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Традицію започаткувала у 1986 році австрійська телерадіокомпанія ORF (м. Лінц). Щороку представники ORF та австрійські скаути беруть Вогонь на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі й транспортують його до Австрії. Після урочистостей у Віденському кафедральному соборі естафета передається до сусідніх країн.

Саме з рук у руки, від одного скаутського осередку до іншого, Вифлеємський вогонь долає кордони — мандрує із заходу на схід, єднаючи християн у переддень Різдва Христового.

