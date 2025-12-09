Близько 6 тисяч дітей відвідали благодійні театралізовані ранки «Не барися Святий Миколаю, цілий рік Тебе чекаю» у Тернополі

З нагоди святкування дня Святого Миколая в Тернополі відбулися благодійні театралізовані ранки «Не барися Святий Миколаю, цілий рік Тебе чекаю». Уже кілька років поспіль, під час новорічно-різдвяних свят, для маленьких тернополян та гостей міста організовуються вистави, що дарують дітям радість та святковий настрій.

Новорічне свято тривало три дні поспіль у Палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса. Виставу відвідали діти військовослужбовців, діти з багатодітних сімей, а також діти із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

«З нагоди дня святого Миколая в Тернополі традиційно проводяться святкові вистави для дітей. Окрім того, що діти отримали солодкі подарунки, вони також отримали незабутні враження від вистави. Дякую всім, хто долучився до організації та проведення свята», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Загалом до створення зимового шоу на сцені були залучені майже 200 вихованців комунального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва». Організатори події подарували дітям щирі емоції, радість та справжній святковий настрій.