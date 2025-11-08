Тернопільські перевізники розглянули відгуки тернополян про роботу громадського транспорту, що надійшли через «е-Тернопіль»

У КП «Тернопільелектротранс» відбулася нарада з перевізниками, які обслуговують громадський транспорт міста. Участь у зустрічі взяли начальник управління транспортних мереж та зв’язку Олег Вітрук і представники патрульної поліції.

Під час наради розглянули відгуки про роботу громадського транспорту, які тернополяни залишають у застосунку «е-Тернопіль». Уже понад 3 200 користувачів поділилися своїми подяками, скаргами та пропозиціями.

Серед основних скарг – недотримання водіями розкладу руху, особливо у вечірній час. Також обговорювали питання надання допомоги водіями під час посадки та висадки осіб на кріслах колісних і батьків з дитячими візочками. Така допомога має здійснюватися на вимогу пасажирів.

Окремо розглянули питання оплати за проїзд. Нагадаємо, у Тернополі вже понад чотири роки діє безготівкова система оплати. Розрахуватися за проїзд можна банківською карткою або проїзним квитком «Файна карта». Замовити «Файну карту» тернополяни можуть через застосунок «е-Тернопіль». Мобільний застосунок дозволяє замовити різні типи карток: картку мешканця Тернополя, учнівську, студентську та пільгову. У разі приймання водієм готівкової оплати до перевізника застосовуються штрафні санкції.

Під час наради також розглядали скарги щодо дотримання етики та кодексу поведінки водіїв під час роботи на маршрутах.

Нагадаємо, залишити свій відгук про поїздку: оцінити комфорт транспорту, якість обслуговування чи поведінку водія – може кожен тернополянин у застосунку «е-Тернопіль». Усі звернення уважно розглядають фахівці управління, що дозволяє оперативно реагувати на зауваження та підвищувати якість перевезень.

Як оцінити поїздку у «е-Тернопіль»:

· відскануйте QR-код у салоні громадського транспорту;

· або зайдіть у розділ «Сервіси» → «Оціни поїздку» в додатку «е-Тернопіль»;

· вкажіть номер транспорту, залиште коментар і, за бажанням, додайте фото.