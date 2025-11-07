Урок мужності від, тих хто не здався: ветерани поділилися з учнями Тернополя своїми історіями.

5 листопада працівники поліції спільно з педагогічним колективом Тернопільської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №17 імені Володимира Вихруща організували зустріч для учнів з ветеранами — Русланом Пелехатим, провідним консультантом Головного управління Національної поліції, керівником ГО «Ветеранський простір «Незламні духом», та Сергієм Ліщишиним, провідним інспектором УПД ГУНП в області, який активно займається адаптивними видами спорту.

У дружній атмосфері ветерани поділилися власними історіями, поговорили про шлях від поранення до активного життя, про особливості користування протезами, участь у ветеранському спорті та волонтерській діяльності. Була піднята тема важливості внутрішньої сили, уміння долати труднощі та цінувати підтримку тих, хто стоїть на захисті країни. Розповідь ветеранів вражала кожного, в ній були і страшні реалії війни, і жарти. Учні мали змогу поставити запитання, дізнатися більше про службу, реабілітацію, протезування і людську витримку.

«Такі зустрічі — це не просто розмова, це можливість показати молоді, що сила людини вимірюється не фізичними можливостями, а здатністю долати труднощі й не втрачати віру в себе. Ми, ветерани, хочемо, щоб діти бачили: навіть після поранень, втрат чи складних життєвих випробувань можна залишатися активними, допомагати іншим і надихати. Дуже важливо, щоб покоління, що підростає розуміло ціну миру, поваги та підтримки одне одного», — зазначив Сергій Ліщишин.

Організаторкою заходу стала вчителька фізичної культури та волонтерка Оксана Мартинюк, яка вже не вперше долучає ветеранів до освітніх ініціатив. Саме завдяки таким подіям школярі вчаться бачити у військових не інвалідність, а гідність, не втрату, а приклад мужності.

Національна поліція й надалі підтримуватиме подібні заходи, адже формування у молоді поваги, вдячності та сили духу — важливий компонент громадянського виховання та стійкого суспільства.