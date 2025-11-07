Понад 500 тернополян подали заяви на відстрочку від призову через ЦНАП

Понад 500 тернополян уже скористалися можливістю подати заяву на відстрочку від призову через Центр надання адміністративних послуг (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6). Станом на 5 листопада у ЦНАПі Тернополя зареєстровано 536 таких звернень.

З 1 листопада в Україні почали діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації відповідно до внесених урядом змін до постанови №560 від 24.10.2025р. Зміни спрямовані на спрощення процедури, цифровізацію процесів, зменшення корупційних ризиків і забезпечення прозорості.

Зокрема, оновлений порядок передбачає:

автоматичне продовження відстрочок;

цифрову форму як основний спосіб оформлення;

подання паперових документів через ЦНАП.

Понад 80% відстрочок вже доступні онлайн, більшість із них буде продовжуватись автоматично на основі даних державних реєстрів.

Громадяни, чий тип відстрочки ще не цифровізовано, або для тих, хто не користується смартфоном, можуть подати заяву про відстрочку в Центр надання адміністративних послуг міста Тернопіль.

Як це працює:

адміністратор ЦНАП приймає заяву та сканує документи;

матеріали передаються до відповідного ТЦК та СП в електронній формі;

рішення про надання відстрочки ухвалює ТЦК та СП.

Таким чином, ЦНАП лише приймає документи, а рішення про надання відстрочки чи відмову у наданні відстрочки приймає виключно ТЦК та СП. Рішення про надання відстрочки відображатиметься у Резерв + заявника та в особистому кабінеті адміністратора ЦНАП. Відмова у наданні відстрочки надійде суб’єкту звернення на електронну пошту, зазначену у заяві.

Під час звернення до ЦНАПу заявник повинен особисто подати заяву на відстрочку, маючи при собі оригінали документів та зареєстровану електронну пошту.

Графік роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Тернопіль: