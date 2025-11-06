Купівля авто обернулася шахрайством: жінка втратила 70 тисяч гривень

До Кременецького районного відділу поліції 4 листопада, поштою надійшла заява від 37-річної жительки одного з сіл району про те, що вона стала жертвою шахрайства.

Жінка повідомила, що в певний невідома особа під приводом купівлі автомобіля заволоділа її грошовими коштами в сумі 70 000 гривень. Потерпіла добровільно перерахувала гроші на банківські картки.

У ході проведених оперативних заходів працівники сектору кримінальної поліції Кременецького районного відділу встановили, що до скоєння злочину причетний раніше судимий за шахрайство (стаття 190 Кримінального кодексу України) 42-річний житель Тернопільщини.

Наразі правоохоронці проводять заходи щодо встановлення місця перебування зловмисника.

За фактом шахрайства розпочато досудове розслідування відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліція Тернопільщини вкотре закликає громадян бути обачними під час онлайн-купівель чи продажів. Не здійснюйте передоплату незнайомим особам, перевіряйте інформацію про продавця, а за будь-яких підозрілих обставин — одразу звертайтеся до поліції за номером 102.